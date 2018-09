Konzert Wirsindmehr in Chemnitz massenhaft besucht

Das nach den rechten Demos und der Jagd auf mutmaßliche Nichtdeutsche in den Straßen von Chemnitz rasch organisierte Konzert gegen Rechts haben nach Zählung der Stadtverwaltung etwa 65 000 Menschen besucht. Es traten bekannte Bands wie Kraftclub, die Toten Hosen, K.I.Z., der Rapper Marteria aus Rostock und die Punkband Feine Sahne Fischfilet aus Rostock auf. Der Eintritt war kostenlos aber es wurde Geld gesammelt, das zur Hälfte der Familie des ermordeten Daniel H. zu gute kommen soll. Der Rest geht an Projekte gegen Rechts. Den Tod von Daniel H. hatten Neonazis im Verein mit der AfD und diversen Gidas zum Anlass für ihre Auftritte in Chemnitz genommen. Ein Iraker und ein Syrer sind verdächtig bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen Daniel H. erstochen zu haben. Zwei weitere Personen wurde ebenfalls verletzt. Die Ursache und genauer Hergang der Auseinandersetzung bei der Daniel H. ermordet wurde, sind der Öffentlichkeit unbekannt. Die Bildzeitung berichtet jedoch fleißig.