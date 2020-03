Am 17.03.2020 versammelten sich an die 49 Menschen an der JVA Freiburg. Ziel der Versammlung war es in Zeiten der Covid–19 Pandemie die sofortige Freilassung aller Gefangenen zu fordern und Solidarität in Anbetracht ihrer zunehmend isolierten und fremdbestimmten Lage zu unterstreichen.

Neben Redebeiträgen gab es auch Feuerwerk und laute Reaktionen der Inhaftierten, die unter anderem Freheit riefen.