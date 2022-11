Lächerliche Gesetze und furchtbare Strafen

Bilder von Frauen, die sich dem erzwungenen Dresscode wiedersetzen und lächelnd durch die Straßen iranischer Städte gehen können den Eindruck vermitteln, nun sei schon alles easy. Doch tatsächlich pausiert die Repression nur an vielen Orten. Insbesondere in Kurdistan und Belutschistan schlägt das Regime derzeit sehr hart zu und die Gerichte arbeiten weiter an der Verfertigung von Todesurteilen. Radio Dreyeckland wollte wissen, wie das iranische Justizsystem insbesondere in politischen Verfahren aufgestellt ist und fragte Bijan Baharan, ein Mitglied der Iranian League of the International Federation for Human Rights.