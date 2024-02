Am 09.03. live im Slow Club.

LATURB sind der brutalste Beweis, dass das New Wave und Synthpop Revival der jüngeren Vergangenheit dringend nötig war. Du willst diese drei Überschnuckis als neue beste Freund:innen haben, wenn du nur einer ihrer Liveshows beigewohnt hast. Diese sind ein wilder Ritt auf 80s Synthesizern und punkigen Gitarrenriffs, getragen von punchigen Rhythmusmaschinen und den Ausnahmestimmen der ungleichen Sängerinnen. Neben catchy hooklines werfen die zwei sich obendrein in halsbrecherische Anarcho-akrobatik und zünden eine Überraschungsgranate nach der nächsten.Trash and treasures am laufenden Band, bevor uns das Bremer Trio hochemotionalisiert im Konfettiregen zurücklässt – zum Schockverlieben! (Gesine Kästner) Laturb ist eine hoch emotionale Achterbahnfahrt durch dunkelbunte Glitzerwelten - mit Anarchie und Apfelsaft im Gepäck, Goldfisch und Granaten - zwischen New Wave, Synthpop, Punk & Performance.

Eva sprach mit ihnen u.a. über ihre Musik, Kapitalismuskritik und die Kunst, in der Langeweile nicht verrückt zu werden.