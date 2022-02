Es ist wieder so weit. Draußen Stürmt und regnet es und die Zeit zu lesen ist eine herrliche Option.

Fabian, Bob und ihr Gast Valentina lesen mit Hingabe. Heute stellen sie das aktuelle Buch ‚Der andere Ort‘ von Rachel Cusk vor. Ein Vorgespräch zur Sendung Lmf mit Fabian.

Sendung am Mittwoch um 20 Uhr und am Donnerstag in der Wiederholung um 13 Uhr.