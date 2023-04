Lit My Fire | Das Literaturmagazin | "Überfluss"

Wir setzen uns mit dem amerikanischen Traum auseinander und lesen dazu Überfluss von Jakob Guanzon. Musikalisch ist das Literaturmagazin dieses Mal unterlegt mit gescheiterten amerikanischen Künstler*innen. Also hört unbedingt rein.

Henry will seinem Sohn bieten, was er verdient - also alles auf der Welt und noch viel mehr. Doch die großen Pläne für seinen Geburtstag - ein McDonald's-Menü, eine altmodische Actionfigur als Geschenk und eine nicht im Truck verbrachte Nacht - lösen sich im Laufe der Erzählung immer weiter auf. Der amerikanische Traum, an den Henry noch glauben will, wird mit jedem konsumierten und verlorenen Dollar aufgefressen. Der Restbetrag dient symbolisch als Kapitelüberschrift. Jakob Guanzons Debutroman hat in den USA für Furore gesorgt und wurde gleich für zwei wichtige Literaturpreise nominiert: den National Book Award for Fiction und den Aspen Words Literary Prize. Nun liegt er in einer hervorragenden deutschen Übersetzung vor.

