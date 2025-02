Lit My Fire | Das Literaturmagazin - Nikita Afanasjew | Sputnik

In der Februarsendung von Lit my Fire erwartet euch Nikita Afanasjews Roman Sputnik als Buch des Monats. Darin geht es um Leo Pushkin, der in seiner Freizeit Kaviar panscht, aber eigentlich Journalist ist. Leo bekommt den Auftrag, das Propagandablatt Russia Today für eine Hammerstory zu unterwandern. Ob das klappt, und wie sich das liest, haben wir für euch herausgefunden.

Außerdem besprechen wir zwei sehr unterschiedliche Bücher über Faschismus. Valentina hat die Erinnerungen des ungarischen Journalisten József Debreczeni an den Schrecken von Auschwitz gelesen hat. 70 Jahre Ist es nun her, dass er nach der Befreiung des Konzentrationslagers über seine Erfahrungen geschrieben hat. Kaltes Krematorium. Bericht aus dem Land namens Auschwitz wurde nun von Timea Tanko für den Verlag Fischer übersetzt.

Sebastian rezensiert den Roman Der Morgen gehört uns. Darin erzählt der Italiener Davide Coppo von einem jungen Mann, der sich in Mailand radikalisiert, und seine Identität in einer faschistischen Jugendorganisation findet. Der Roman ist im Kjona Verlag erschienen.

Damit es bei all den schweren Themen auch genug Spaß in unserer Sendung gibt, hat Sebastian passend zum Buch des Monats Russendisko mitgebracht.