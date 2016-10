Litauen: Überraschender Wahlsieg für die Grünen- und Bauernpartei

In Litauen hat der Bund der Bauern und Grünen am gestrigen Sonntag überraschend die zweite Runde der Parlamentswahl gewonnen.

Diese Partei wird der politischen Mitte zugerechnet. Noch bei der vorigen Parlamentswahl hatte sie weniger als vier Prozent der Stimmen erhalten und einen einzigen Abgeordneten. Im neuen Parlament wird sie mit rund vierzig Prozent der Abgeordneten die deutlich stärkste Partei. Um die Regierung zu stellen, muss sie aber mit mindestens einer anderen Partei koalieren.

Die Sozialdemokraten von Premier Butkevičius, die bislang mit zwei weiteren Parteien regierten, verlieren über die Hälfte ihrer bisherigen Sitze im Parlament. Im neuen Parlament sind sie mit rund 12 Prozent der Sitze nur noch drittstärkste Partei hinter der konservativen Vaterlandsunion.

Rund die Hälfte der Sitze im Parlament wurde in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen proportional an Parteilisten vergeben. Die andere Hälfte der Sitze geht an den Kandidaten, die in jedem Bezirk mit der absoluten Mehrheit der Stimmen einen Direktmandat erhalten. In fast allen Bezirken brauchte es dafür eine Stichwahl.

Die grösste bisherige Oppositionspartei, die konservative Vaterlandsunion, lag in der ersten Wahlrunde knapp vor dem Bund der Bauern und Grünen mit rund 22 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bei der Stichwahl am gestrigen Sonntag jedoch ging rund die Hälfte aller Direktmandate an den Bund der Bauern und Grünen.

Der Bund der Grünen und Bauern hatte laut der "Zeit Online" mit einem ehemaligen Polizeichef und Innenminister und einem Milliardär jeweils als Spitzenkandidaten und Parteichef Wahlkampf gegen Korruption und für Wirtschaftswachstum gemacht.