Logiken von Männlichkeit zum Scheitern bringen

Das BoyKott-Magazin behandelt seit Anfang 2021 die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit(en). Bei dem Magazin handelt es sich um ein Nonprofit und Do it Yourself Projekt der Redaktion, in dem es um die Frage geht, wie (cis) Männer ihre eigene Position im hierarchischen Geschlechtersystem reflektieren können und was sie aus (pro)feministischer Perspektive tun können, um die Situation für alle anderen Geschlechter, aber auch für sich selbst, zu verbessern. Am 25 März ist die zweite Ausgabe erschienen, die sich thematisch mit dem 'Scheitern' beschäftigt. RDL hat das Erscheinen der zweiten Ausgabe zum Anlass genommen, mit Ulla aus der Boykott-Redaktion darüber zu sprechen, was 'kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit' bedeutet und was 'Scheitern' und Kapitalismus damit zu tun haben.