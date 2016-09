Müllheim: Grüne und SPD gemeinsam mit der AfD

Der Friedensrat Markgräflerland protestiert gegen das Zusammenwirken von Kreisräten der Grünen und SPD mit der AfD. Die Grünen Kreisräte Dora Pfeifer-Suger und Martin Richter sowie die Kreisrätin Monika Eitel von der SPD haben sich in einem gemeinsamen Brief mit dem Müllheimer AfD Kreisrat Gerhard Just, für den Verbleib einer beruflichen Schule in Müllheim eingesetzt. Der gemeinsame Brief an das Kultusministerium spricht sich gegen einen möglichen Umzug eines Teils der Berufsschule nach Bad Krozingen aus. Der Friedensrat macht darauf aufmerksam, dass bei einer gemeinsamen Kundgebung vor der Landtagswahl auch Kandidaten der SPD und der Grünen dazu aufgefordert hatten, sich dieser Partei entgegenzustellen, weil die AfD "mit ihren volksverhetzenden Aussagen Ängste schürt und menschenverachtenden Verbrechern vermeintliche Rechtfertigungen liefert". So hieß es damals: „Wir betrachten es als unserer demokratische Pflicht, den geistigen Brandstiftern entschieden und gemeinsamm entgegenzutreten."

Die vorher ausgesprochenen Warnungen vor dem Wirken der AfD, so der der Friedensrat Markgräflerland, würden zur Makulatur, indem die AfD zu einem gleichberechtigten Partner erhoben wird. Der Friedensrat Markgräflerland fordert die Kreisräte von Grünen und SPD aus Müllheim auf, ihr Zusammenwirken mit der AfD zu beenden und schließt die Pressemitteilung mit "Wehret den Anfängen..!"

(FK)