Grüne und SPD machen in Müllheim gemeinsam mit der AfD Politik - Nicht erwähnenswert?

( 21. September 16 · Fokus Südwest) Der Friedensrat Markgräflerland protestiert gegen das Zusammenwirken von Kreisräten der Grünen und SPD mit der AfD. Die Grünen Kreisräte Dora Pfeifer-Suger und Martin Richter sowie die Kreisrätin Monika Eitel von der SPD haben sich in einem gemeinsamen Brief mit dem Müllheimer AfD Kreisrat Gerhard Just, für den Verbleib einer beruflichen Schule in Müllheim eingesetzt. Der gemeinsame Brief an das...