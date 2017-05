Männer und Rechtsradikalismus (-Wahlverhalten).interview mit 2 Freiburger Soziologinnen:; Nena Hellferich und Annette Rommel

Nach den Landtagswahlen 1992 mit Einzug der Republikaner in den Landtag von BaWü und der DVU in Schleswig-Holstein und mitten in einer Anschlagswelle von Rechten auf Flüchtlingsunterkünfte in z.B. Waldkirch und Wyhl, auf Linke und Mordan einem Angolaner in Friedrichshafen, aber ncoh vorden Progromen in Mannheim-Schönau und Rostock-Lichtenhagen unternahmen die Tagesinforedakteure Versuche der Aufklärung zu den insbesondere geschlechtspezifischen Momenten des nazistischen Verhaltens 10:32