Magical Mystery Mix am 02.05.2023_Maienmix23

Unser traditioneller Maienmix

Di. 02.05.2023, 22-23 Uhr

Es ist Mai. Frühling! Linde Lüfte! Warme Gefühle! Erotik oszilliert in der Luft!

Für alle, die es noch nicht wissen sollten: der MagicalMysteryMix widmet jedes Jahr seine erste Sendung im Mai dem Erotikgedanken! Das nennt sich dann „Maienmix“ - seit 2001!

Dieses Jahr ist alles anders! Soviel anders aber auch wieder nicht. Die Pandemie ist überstanden - dies gemahnt uns, an die Gesundheit zu denken! Deswegen ist das diesjährige Thema „Sex ist gesund!“ - wir alle sollten viel mehr auf unsere Gesundheit achten - und Sex ist ein prima Mittel dazu! Dies belegt die Wissenschaft – wir dringen tief in die Materie ein.

Eine weitere einmalige Weltsensation: an Bord dieser lustbetonten Klang- und Faktenreise ist nicht nur das bewährte MMMx-Team, sondern auch Künstliche Intelligenz! Yup! Maschinelles Lernen hat wesentlich zu dieser Sendung beigetragen - ebenso wie die subtilen Sounds des Mixmasters Maninouk und die Bdolf‘schen Invocationen.

Viel Information, viele Fakten, dazu der gewohnte Hauch Poesie und Klangkultur. Viel Spaß!

Sei dabei! am Dienstag den 02.Mai 22 Uhr auf der Welle elaborierter Lustbarkeiten 102,3 MHz oder im Live-Stream unter www.rdl.de/live!

Bild: Sex ist gesund! Kurt Maninouk

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Gentle Sunrise 6:52 Bath & Body Works: Soothing Sounds Howard Donenfeld

3 Freefloat 5:55 Space Night - Volume 5 Aural Float

4 Dream Love 4:54 Cafe del Mar Chill House Mix 3 Durán y Garcia

5 Twist 6:24 A Hundred Days Off Underworld

6 Erdwelle 1 1:19:47 Klangstoff.de Akasha Project

7 Doubler Stones 10:20 Enclosures Craven Faults

8 Tristesse 9:09 Tristesse Kollektiv Turmstrasse

9 Locomotion 8:49 Consumed Plastikman

10 Moodswing 7:44 Cafe del Mar Chill House Mix 3 Mettle Music

11 Sola Sistim 6:27 A Hundred Days Off Underworld

12 Busenfreund 5:31 Suzuki in Dub (Tosca remixed) Dzihan & Kamien

13 Snowman 3:33 Fabric 31 Mathias Kaden

14 Natural High 9:06 Remotion: The Global Communication Remix Album Warp 69

15 Ferngruß Von Bett Zu Bett (Joachim Ringelnatz) 3:47 Liebesgrüsse Aus Hollywood Rolf Schult

16 Fühl es-Jingle 2:21 MMMx-Jingles 2003 Kurt Maninouk & Bdolf