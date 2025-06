Magical Mystery Mix am 17.06.2025_Frankfurter Schule

Der Magical Mystery Mix präsentiert:

500 Jahre Frankfurter Schule

Nun jährt sich die Rückkunft der Frankfurter Schule aus dem US-Amerikanischen Exil zum 500. Mal - nur Habermas blieb zurück, musste noch seine Zechschulden in Franky's Britzelbox ("Cola&Soda") abarbeiten. Damit fand die Kritische Theorie Eingang in den Akademischen Diskurs und prägte das geistige Leben der jungen Bundesrepublik.

„... komm flieg mit mir davon in einem luftballon

ins land der phantasie

in die bundesrepublik

auf wiedersehen“

(aus dem Song „Auf Wiedersehen“ der Band "Deutsch-Amerikanische Freundschaft" 1980).

Mit Hilfe eines Ouja-Bretts und der Seancen-Fachkraft des Magical Mystery Mixes gelang es mit dem offenbar verstorbenen Professor Adorno Kontakt aufzunehmen und profunde Äußerungen aus der Anderwelt zu übermitteln. Neben Kritik an der Gesellschaft gehörte bekanntlich die Musik zu den bevorzugten Tätigkeitsfeldern des agilen Frankfurter Ordinarius - er hat uns Heutigen einiges zu den Themen Hippies, Punk und New Wave zu sagen ...

Buchstaben auf dem Ouja-Brett werden entziffert, ein ortsansässiger Sprecher erledigt das Voice Over und Mixmaster Maninouk mixt Diskurs, Theorie und coole Sounds zu einem Special - 500 Jahre Frankfurter Schule als Mixtape!

Sei dabei - am Dienstag, den 17.06.2025 um 22 Uhr auf der Welle theoretisch fundierter Gesellschaftskritk 102,3 MHz oder im Livestream unter www.rdl.de.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Twilight 5:00 Counter Active The Paradox

3 Tangente 5:08 Fading Pole

4 Aladdin's Scratch 3:43 The World Famous Supreme Team Malcolm McLaren, Dominique Davalos

5 April, My Dear 4:56 Gab's Gift Gabriel Le Mar

6 God Save The Queen 3:19 Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols

7 Don't Leave (Simple Mix) 8:12 Don't Leave Faithless

8 Oh Bondage, Up Yours! 2:50 Never Trust A Hippy (Punk & New Wave) X-Ray Spex

9 Azrael 7:35 Trialog HVOB

10 (We Don't Need This) Fascist Groove Thing 4:21 Penthouse And Pavement Heaven 17

11 Lightjourney 8:23 [nore001] new weakness ep kollektiv turmstrasse

12 Ladies And Gentleman: Miss Grace Jones 4:28 Slave To The Rhythm Grace Jones

13 Idioma 4:13 Intimate Immensity Tomaga

14 True 5:34 Eighties Access Spandau Ballet

15 Club Mambo [Tasty Remastered] 3:17 Belle Affaire Tab Two

Textauswahl + Moderation: Der Bdolf

Musikauswahl + Composing: Kurt Maninouk

Bildidee: Kurt Maninouk, realisiert mit ChatGPT

Schaut auch mal bei www.mmmx.de rein. Das lohnt sich!