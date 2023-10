Magical Mystery Mix am 17.10.2023_psychedelic

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 75 -

Psychedelische Leckerbissen

Heute wollen wir wieder einen Ausflug in die geheimnisvollen Gefilde magischer Klangwelten machen. Ich lade euch ein zu einer neuen Folge der Geräusche für Fortgeschrittene: wir nehmen wir uns Zeit mit längeren Stücken mit einer eher ruhigen atmosphärischen, aber auch spannenden und ich würde sagen, psychedelischen Stimmung.

Denn wie immer sind wir der Zeit voraus: der MMMx sorgt für eure Bewußseinserweiterung bereits vor der Legalisierung.

Eine magische und anregende Reise für die Freundin und den Freund seltsamer Musik, ganz ohne störende Moderation. Der Kenner nimmt sich Zeit und nutzt den Kopfhörer.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Plateau 12:32 Orbus Terrarum The Orb

3 Alan's Psychedelic Breakfast 13:00 Atom Heart Mother Pink Floyd

4 Sandstorm 8:38 A Long Way Jacques Bon, Drux

5 Ekko 3:56 Consumed Plastikman

6 Dissolved Girl 6:07 Mezzanine Massive Attack

7 Wild Horses 15:13 Remotion: The Global Communication Remix Album Nav Katze with Global Communication

8 Plight 16:30 The Spiralling Of Winter Ghosts David Sylvian & Holger Czukay

Konzept und Mix: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia

