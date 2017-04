Magical Mystery Mix am Di. 18.04.2017

Der Magical Mystery Mix

3 Minuten, 43 Sekunden

Jeder, der sich ernsthaft mit Musik beschäftigt, muss irgendeine Form der Systematisierung betreiben, sonst verliert er den Überblick. Gerade in den digitalen Zeiten, in denen die Sammlungen ins Unermessliche zu wachsen pflegen.

Diese Sammlungen lassen sich nun nach vielen Kriterien sortieren: nach Titelname, Interpret, Albumname, Genre … Vor 14 Tagen habe ich nach dem Stichwort "Space" gesucht, heute nehm ich mir die Stücklänge vor. Nehmen wir etwa die Dauer von 3:43 Min., ein willkürliches Kriterium, das zu einer immensen Stilvielfalt führen wird, je nach Umfang der Sammlung.

Ich lade euch heute Abend zu einer Reise durch eine Auswahl meiner 3:43er Stücke ein.

Lasst euch überraschen!

Playlist:

1. Aladdin's Scratch / Malcolm McLaren 3:43

2. Amazing / Madonna 3:43

3. Clubland / Elvis Costello 3:43

4. The Last Time / Rolling Stones 3:43

5. Lucky Day / Tom Waits 3:43

6. Oscar Tango / Penguin Cafe Orchestra 3:43

7. Purple Haze / The Jimi Hendrix Experience 3:43

8. Rock the Casbah / The Clash 3:43

9. Sex, God + Money / Neulander 3:43

10. Shine / Andreas Johnson 3:43

11. Ship Of Fools / John Cale 3:43

12. Süße Gefangenschaft / Bernadette La Hengst 3:43

13. Tick Tack / 17 Hippies 3:43

14. Tomorrow / Thievery Corporation 3:43

15. Was nehm ich mit, wenn es Krieg gibt / Die Braut haut auf's Auge 3:43

16. The Equator / Tortoise 3:43