Malta beschließt Ehe für alle

Das EU-Mitglied Malta hat am gestrigen Mittwoch die Ehe für homosexuelle Paare geöffnet. Das Parlament in Valetta verabschiedete das Gesetz mit nur einer Gegenstimme. Ähnlich wie in Irland führt damit ein weiteres tief katholisch geprägtes Land die Ehe für alle ein.

Teil des Gesetzes ist auch, das Adoptionsrecht auch homosexuelle Ehepaare auszuweiten. Malta ist damit der 15. EU-Staat, der Schwule und Lesben im Bereich der Eheschließung gleichstellt, nachdem 2014 bereits eingetragene Lebenspartnerschaften zugelassen wurden. Ministerpräsident Muscat nannte die Entscheidung „historisch“.