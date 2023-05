Mammutprozesse zu S21-Finanzierung angelaufen

Die Finanzierungsvereinbarung sind schon lange nicht mehr im Bereich des Vereinbarten.

Jetzt sollen die Partner bei Stuttgart 21 zum Nachzahlen gezwungen werden - per Gericht.

Das wird teuer ohne Blick auf das Ende.

„Die Streitparteien verlieren sich in juristischen Spiegelfechtereien und agieren genauso chaotisch wie beim Projekt selbst. Ein Weiterbau ohne gesicherte Finanzierung gleicht politischem und haushalterischem Harakiri,“ so Dieter Reicherter, Vorsitzender Richter am Landgericht a.D. und Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21