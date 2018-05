McDonaldsfiliale verwüstet, soziale Protestbewegung nicht vorangebracht

Eine recht große Demonstration am 1. Mai ging medial in Angriffen auf Geschäfte etc. unter. Dabei flauen die sozialen Proteste im Land eher ab. Grund zu Protestieren gibt es aber weiter genug, etwa gegen ein neues Gesetz, das den Zugang zu den Universitäten in etwas unübersichtlicher Weise regelt, wobei auch eine Bewertung durch den Schuldirektor, Schuldirektorin einlfießt auch wenn der die Schülerin garnicht unterrichtet hat. Aber vielleicht ist sie ihm ja bei einem Protest gegen das neue Gesetz über den Zugang zu den Hochschulen aufgefallen... Unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid berichtet.