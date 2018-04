Medienberichte: Soros-Stiftung verlässt anscheinend Ungarn

Nach Berichten zweier österreichischer und ungarischer Medien zufolge verlegt die Stiftung von George Soros ihren Sitz von Budapest nach Wien. Das Nachrichtenportal 444.hu veröffentlichte eine Mitteilung, nach der bereits zum 31. August das Büro in der ungarischen Hauptstadt schließen soll.

Die Open Society Foundations, die von dem amerikanisch-ungarischen Milliardär Soros gegründet wurde, unterstützt Bemühungen, liberale Werte und das Streben nach offenen Grenzen in Osteuropa zu fördern. Soros selbst ist unter der Orbán-Regierung zur Zielscheibe antisemitischer Verleumdung und Verschwörungstheorien geworden.

Mehrere in den letzten Jahren verabschiedete Gesetze behindern teilweise gezielt die Arbeit der Soros-Stiftung. So müssen Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem Ausland erhalten, ihre Finanzquellen offen legen und sich wie auch ihre Publikation selbst als „Organisation, die Unterstützung aus dem Ausland erhält“ kennzeichnen. Der von Soros unterstützte Central European University in Budapest wurden zudem die Rechtsansprüche durch ein Gesetz beschränkt, das genau auf diese Universität zugeschnitten wurde.

Von der Stiftung selbst gab es noch keine Reaktion auf die Medienberichte.