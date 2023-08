Meet The Beat am Samstag, 12. August 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 159 Am 22. Juni 1973 erscheint das 4. Solo-Album von Diana Ross, auf dem die erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin sich zum ersten Mal im Studio auch als Produzentin versuchte - so bei ihrer gelungenen Version von John Lennons Klassiker "Imagine". Ebenfalls neu im Plattenregal: Der nächste Top-Hit von Stevie Wonder, ein weiteres Album von Gladys Knight & The Pips und die einzige Motown-Single der damals 13-jährigen Stacie Johnson.