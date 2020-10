Meet The Beat am Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 61: Am 24. Juli 1967 beginnt auch in den Hitsville-Studios das psychedelische Zeitalter: mit ihrer erfolgreichen Single "Reflections" liefern die Supremes den ersten Hit der später so erfolgreichen "Psychedelic Soul"-Welle. Dazu gibt es das bis dahin erfolgreichste Album der Temptations und klassische Motown-Singles von Gladys Knight, den Isley Brothers, Marvin Gaye und Jr. Walker & The All Stars.