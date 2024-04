Meet The Beat am Samstag, 13. April 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 183 Das Konzept-Album "City Of Angels" aus dem Herbst '75 bescherte den Miracles die erfolgreichste Single ihrer Karriere: "Love Machine" wurde Anfang 1976 der erste Nummer-1-Hit ihrer Karriere und war dank einer der ersten speziell für DJs produzierten 12" Promos auch ein massiver Disco-Erfolg. Erfolgreiche Platten gab es auch von den beiden Ex-Temptations Eddie Kendricks und David Ruffin, der mit "Walk Away From Love" den ersten R&B Spitzenreiter des neuen Jahres feiern konnte.