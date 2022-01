This Is The Motown Sound - Folge 102 Weiter geht's mit den Motown-Klassikern aus dem Frühjahr 1970: Heute mit interessanten Live-Alben von Stevie Wonder und Jr. Walker & The All Stars sowie dem bis dahin grössten Erfolg des kanadischen Songwriters R. Dean Taylor, der als erster weisser Motown-Künstler Platz 1 der US-Charts des Cashbox Magazine erreichen konnte.