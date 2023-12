Meet The Beat am Samstag, 16.12.2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 171 In der letzten Folge vor der Weihnachtspause gibt es heute die erfolgreichsten Motown-LPs aus dem Sommer '74 - neben neuen Alben von The Jackson Five und den Miracles begeisterte vor Allem "Fulfillingness' First Finale" von Stevie Wonder die Plattenkäufer und bescherte ihm neben 2 Wochen an der Spitze der US-LP-Charts auch diverse Grammy-Awards, unter Anderem den Preis für das "Album Of The Year".