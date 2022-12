Meet The Beat am Samstag, 17. Dezember 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 136 In der letzten Folge im alten Jahr gibt es noch einmal den "klassischen" Motown Sound zu hören: Im Frühjahr 1972 erscheinen fast zeitgleich neue LPs von The Four Tops und den Supremes, deren 25. Studioalbum "Floy Joy" erstmals von Smokey Robinson arrangiert und produziert wurde. Dazu gibt es einen unerwarteten britischen Hit für Diana Ross - und einen herzlichen Weihnachtsgruss der Jackson Five, die im Mai '72 ihr mittlerweile 6. Album veröffentlichen.

Die nächste Ausgabe der Motown Reihe folgt dann am 7. Januar 2023.