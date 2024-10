Meet The Beat am Samstag, 19. Oktober 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 201 Welcome to 1977 - mit Stevie Wonders Nummer-1-Hit "I Wish" sowie "Moods And Grooves" vom Detroiter "Ju-Par Universal Orchestra", deren gleichnamiges Label zum Jahreswechsel in den Motown-Vertrieb gewechselt war. Dazu gibt es noch einige selten gespielte Pop- und Country-Platten von Tattoo, Pat Boone, T.G.Sheppard oder Charlene, deren Anfang '77 erschienene Single "I've Never Been To Me" erst 1982 zum Welthit werden sollte.