Meet The Beat am Samstag, 2 Februar, 20 Uhr

Meet The Beat Of '58!

Mit der 20. und letzten Folge endet diese Reihe am 2. Februar 1959 im Surf Ballroom in Clear Lake im US-Bundesstaat Iowa: Es ist der Vorabend jenes Tages, der mit dem Tod von Buddy Holly, Ritchie Valens und dem Big Bopper später als "The Day The Music Died" traurige Berühmtheit erlangen sollte und von Vielen als das Ende der klassischen Rock'n'Roll-Ära angesehen wird. Doch noch ist nicht aller Tage Abend: Fast zeitgleich beginnt in Detroit die Geschichte einer kleinen Plattenfirma, das schon bald Geschichte schreiben sollte. Meet The Motown Beat - ab nächsten Samstag 20 Uhr.