40 Jahre STIFF Records / Folge 27

Die besten STIFF- Veröffentlichungen aus dem Frühsommer 1980 mit Rachel Sweet, Any Trouble, The Go-Go’s und The Plasmatics sowie ein Vorgeschmack auf „The Up Escalator“, Graham Parkers erfolgreiches Debut-Album für das Londoner Label, das im Juni '80 in die britischen und amerikanischen Charts einstieg.