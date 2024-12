Meet The Beat am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr

Ho Ho Ho! Christmastime is here again, und so ist die traditionelle Meet-The-Beat-Weihnachtsausgabe, wie immer mit einer sorgsam angerichteten Festtafel ausgewähltester Weihnachtsplatten des Jahrgangs 1964. Neben dem Christmas-Album der Beach Boys gibt es Jazz vom Ramsey Lewis Trio und Jimmy McGriff, Folk von den New Christy Minstrels und Burl Ives sowie jede Menge festlicher Singles von Aretha Franklin, Valerie Masters, Lon Chaney Jr., Morecambe and Wise sowie Brenda Lee - und dazu natürlich Musik aus dem Film "Santa Claus Conquers The Martians". Merry Christmas, Everybody!