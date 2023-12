Meet The Beat am Samstag, 23. Dezember 2023, 20 Uhr

Ho Ho Ho! Willkommen zu einer weiteren traditionellen Meet-The-Beat-Weihnachtsausgabe, wie immer mit einem sorgsam angerichteten Menü ausgewähltester Weihnachtsplatten des Jahrgangs 1963. Ob ein Besuch bei den Cartwrights auf der festlich geschmückten Ponderosa, Phil Spectors "A Christmas Gift For You" oder Dora Bryans legendäres "All I Want For Christmas Is A Beatle" - hier werden heute (zumindest musikalisch) alle Wünsche restlos erfüllt. We Wish You A Merry Christmas!