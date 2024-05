Meet The Beat am Samstag, 25. Mai 2024, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Der Teen Beat kam im Mai '64 im wörtlichen Sinne aus Hamburg: unter diesem Titel erschienen gleich drei EPs mit Vertretern der Star-Club-Szene wie den Rattles oder der Bobby Patrick Big Six. Die Beatles freuten sich derweil über einen musikalischen Gruß von Ella Fitzgerald, während Liverpudlian Cilla Black bereits ihren 2. Hit an der Spitze der heimischen Charts feiern konnte.