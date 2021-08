Meet The Beat am Samstag, 28. August 2021, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren mit den besten Platten aus den Charts, interessanten Neuerscheinungen und jeder Menge selten gespielter Raritäten. Mit dabei sind heute die im August 1961 erschienene Debut-Single der Sounds Incorporated, der letzte Chart-Erfolg für Rock'n'Roll-Urgestein Tommy Steele sowie Lonnie Donegans Version des aktuellen US-Chart-Spitzenreiters "Michael" der Folkgruppe The Highwaymen, der in den USA die Folkwelle der frühen 60er Jahre ins Rollen brachte.