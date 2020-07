Meet The Beat am Samstag, 4. Juli, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - eine chronologische Tour durch die Archive eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiklabels aller Zeiten, das von Berry Gordy Jr. Anfang 1959 gegründet wurde und in den kommenden Jahrzehnten nicht nur die Popgeschichte maßgeblich beeinflussen sollte. Heute in Folge 49: Stevie Is Back! Nach seiner grammy-nominierten Hit-Single "Uptight" erscheint im Mai '66 das gleichnamige Album, welches Stevie Wonder mit seiner ebenfalls erfolgreichen Cover-Version von Bob Dylans "Blowin' In The Wind" auch in der US-Rock-Szene viele neue Fans bringt. Dazu gibt es weitere Hitsville-Klassiker von den Four Tops, den Supremes, den Temptations und vielen mehr.