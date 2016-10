40 Jahre STIFF Records / Folge 5

Nach Elvis Costello wird Ian Dury zum zweiten grossen Star des STIFF-Universums: Sein Debut-Album „New Boots and Panties“ aus dem September ’77 wird zu einer der klassischen Momentaufnahmen des britischen New Wave. Dazu gibt es Nick Lowe’s kultige Antwort auf David Bowie's "Low" Album sowie die erste Single von Wreckless Eric.