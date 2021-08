Eine halbe Million gab es als Unterstützung fürs Festival KulturLos! an drei Orten Open Air in Freiburg. Die IG Subkultur organisierte das Festival. Bei der Begrüßung gestern (Donnerstag) dankte dankte OB Horn allen Beteiligten. Aber wie steht es mit konkreter Unterstützung aus der Politik für unkommerzielle Kultur in Freiburg? Die Moderation des Festivals nahm den OB ins Kreuzverhör.