„Migrant*innenorganisationen leisten einen unverzichtbaren Beitrag.“

Am 17. September 2015 wurde in Dortmund der Bundesverband Netzwerke von Migranten-organisationen (BV NeMO) gegründet. Aus sieben Verbünden, die sich zusammengetan hatten, sind es heute 20 geworden. In den lokalen Verbünden sind heute bundesweit ca. 800 Migrant*innenorganisationen zusammengeschlossen, die nahe bei den Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte arbeiten.

Am 17. und 18. September 2020 feierte der Verband sein Jubiläum in Dortmund. Zusammen kamen KoordinatorInnen und Ehrenamtlichen aus 30 Städten von Deutschland. Eine Reportage von Rufine Songué über die Tagung.