Minimal Music - Musik Spezial

Minimal Music... how it all began. Eine Sendung über die Anfangsjahre.

Minimal Music ist kein Easy Listening: Hier sind Geduld, Beobachtungsgabe und ein langer Atem gefragt - sozusagen das Kontrastprogramm zum Zappen durch den Mainstream-Pop. Aber wer sich einmal richtig fast meditativ im Klang versenken will, der ist hier richtig und wird vielleicht durch die ein oder andere neue Erkenntnis und Klangerfahrung belohnt.

Raffaela Dilles und Vera Armbruster