Mit "Delikatessen auf Plattentellern" durch das Winterloch

Winter is Coming: Die einen geben sich klebrigen Glühweinräuschen hin, während die anderen sich vor den immer dunkleren Tagen, dem nasskalten Wetter und der Pseudo-Besinnlichkeit in ihr Winterloch zurückziehen.

Für all jene, die zwischen melancholischem Jahreswechsel, Winterdepression und mesanthropischen Welt-und Weihnachtshusstle festhängen gibts diesen Mittwoch das

Delikatessen auf Plattentellern Winterspecial: YOLO,positiv Vibrations, Manische Euphorie und einfach nur gute Mucke für noch bessere Laune.

Dafür tischen wir euch unsere schönsten,kraftgebensten und lebensbejahenden Platten auf. Nebenbei feiern wir dabei auch noch unsere zehnte(!!!!) Sendung!

Also schaltet wieder ein!

gespielte SOngs:

The Cyclones - Meditation

Diana & King Storm - Keep me hanging on

Joe Strummer - At the border guy

Calexico - sunken waltz

Masayoshi Takanaka - Oh!Tengo suerte

Candi Staton - Here i am again

Esbee Family - Chicks and Chicken

Charles Bradley - Fly little Girl

Heinz Strunk - Aufstand der dünnen Hipsterärmchen

Anderson Paak - the dreamer

Mac Miller - Whats the use

Lord Echo - Cosmic Echo

Chico trujillo - Pajaro zinzontle

Jitwam - I'm a rock

Black Keys - I'll be your man