Mit städtischer Genossenschaft gegen hohe Mieten?

Der Freiburger Gemeinderat prüft zurzeit, die Gründung einer städtische Genossenschaft. Die so genannte Freiburg Genossenschaft soll unter anderem sozial geförderten Mietswohnungsbau im neuen Stadtteil Dietenbach schaffen. Die Genossenschaft würde ich damit einreihen in zahlreiche andere Genossenschaften, die im Dietenbach bauen wollen.

Wir haben mit Renate Buchen und Stefan Rost über die Pläne gesprochen. Renate Buchen ist Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat. Die SPD hatte unter anderem den Vorschlag in dem Gemeinderat einebracht. Stefan Rost ist vom Bauverein "Wem gehört die Stadt" im Mietshäuser Syndikat. Der Bauverein wandte sich in einem offenen Brief an den Gemeinderat und stellten dort kritische Nachfragen zur Freiburg Genossenschaft.