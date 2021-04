Voraussetzungen für soziale- und bauliche Erhaltungssatzung liegen vor, setzt Stadtverwaltung trotzdem auf Vereinbarung mit Genossenschaft?

Wir haben immer wieder über den Kampf der Initiative Wiehre für Alle gegen den Abriss des Familienheim-Quartiers am Wiehre-Bahnhof berichtet. Im Frühjahr 2019 gabs die Erfolgsmeldung, dass gegen den Willen der Familienheim-Genossenschaft die Voraussetzungen für eine bauliche und soziale Erhaltungssatzung geprüft werden soll.

In der letzten Gemeinderatssitzung am Dienstag den 20. April stellten nun die Eine-Stadt Für Alle Fraktion, die SPD/ Kulturliste, Jupi und die freien Wähler den Antrag das Thema in der nächsten Sitzung zu behandeln und nach dem Stand der Dinge zu fragen. Ein externes Büro war mit der Durchführung einer vertiefenden Untersuchung des

Plangebiets beauftragt worden. Seitdem hörte man nichts mehr. Wir wollen nicht bis zur nächsten Sitzung warten und haben mit Wolfgang von Wiehre Für Alle über den aktuellen Stand der Dinge gesprochen.