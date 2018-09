Am Sonntag gab der Internethändler Amazon bekannt, er werde Vorwürfen über den Verkauf von vertraulichen Kundendaten durch eigene Mitarbeiter untersuchen. Grund für die Erklärung war ein Bericht des Wallstreet Journal, indem es hieß Kundendaten seien insbesondere an Firmen in China verkauft worden, die ihrerseits ihre Waren bei Amazon anbieten. Kundendaten können für gezielte Werbung ebenso genutzt werden wie für Betrugsversuche und andere kriminelle Vorgänge.