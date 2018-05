Wieder Streik für Tarifvertrag bei Amazon

Am heutigen Mittwoch wollen MitarbeiterInnen des Internethändlers Amazon in Leipzig erneut für einen Tarifvertrag streiken. Nach Mitteilung der Gewerkschaft wollen sich über 400 MitarbeiterInnen an dem ganztägigen Streik beteiligen. Der Streikleiter von Verdi, Thomas Schneider erklärte: "Auch nach fünf Jahren werden wir nicht nachlassen, die Aufnahme von Tarifverhandlungen zu fordern und für die Durchsetzung branchenüblicher Tarifbedingungen zu streiken".

Auch von Amazon liegt eine Erklärung vor: "Amazon beweist jeden Tag, dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein kann". Bei Radio Dreyeckland freut man sich natürlich, dass Amazon ein so guter Arbeitgeber ist. Da kann ja der Beitritt zum Tarifvertrag nur noch eine Formalie sein. Da sollte sich Amazon nicht zieren.