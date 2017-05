Eva Melanie Latini gestaltet das Musical „Lady in the Dark“ in Freiburg zusammen mit Studierenden der pH. Uraufführung 1941 am Broadway mit der Musik von Kurt Weill nach dem Buch des Dramatiker Moss Hart und den pfiffigen Songtexten aus der Feder von Ira Gershwin.

Vorstellungstermine:

15.05. - 20 Uhr (Premiere)

16.05. - 20 Uhr

17.05. - 10 Uhr

18.05. - 20 Uhr

19.05. - 10 Uhr , 20 Uhr

20.05. - 20 Uhr

Veranstaltung findet in der Aula der paedagogischen Hochschule, Freiburg Littenweiler statt.

Burnout nennt man es heute, wenn Körper und Geist rebellieren und undefinierbare Ängste einen

ins Wanken bringen und man schlussendlich auf der Couch eines Psychoanalytikers landet. Das

Thema ist keineswegs neu. Erzählt wird die Geschichte von Liza Elliott, Chefredakteurin der

renommierten Modezeitschrift „Allure“. Sie steckt in einer persönlichen Krise. Unsicherheiten,

Neurosen und beunruhigende Ängste bringen die erfolgreiche Geschäftsfrau gehörig ins

Schwanken, sodass sie in ihrer Verzweiflung den Psychoanalytiker Dr. Brooks aufsucht. Bei ihm

verarbeitet sie nun in surrealen Traumsequenzen die Abgründe ihres Unterbewusstseins. Ihre

Zweifel, jemals den richtigen Mann zu finden, oder ihre generelle Entscheidungsunfähigkeit werden

ausführlich analysiert. Durch die strikte Trennung der Dialogszenen und der musikalischen Teile

des Werks bot sich Kurt Weill die Chance, gerade mit den Traumsequenzen miniaturhafte

Operneinakter zu schaffen, um die unterschiedlichen Aspekte der Persönlichkeit Lizas zu

beleuchten. Ihr Alltag gerät zunehmend außer Kontrolle, bis sich ihre Krise als Folge eines

unbewältigten Kindheitstraumas entpuppt. Der Vorstoß ins Unterbewusstsein hat also Klarheit

geschaffen und sogar das vergessene Lied aus Kindheitstagen wieder zum Vorschein gebracht.

Befreit von ihren Neurosen wagt Liza Elliot nun einen Neubeginn der Agentur mit einem schon

ziemlich überraschenden Partner.