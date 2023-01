Identität ist ein Konstrukt, in Iran und anderswo

Über Kunst, Identität und die Psychologie der Massen spricht Sama Maani am heutigen Donnerstag in Freiburg. Wir sprachen mit ihm vor allem über Identität und Identitätspolitik, wobei wir nahezu zwangsläufig auf sein Herkunftsland Iran zu sprechen kamen, wo ein alter Mann mit schwarzem Turban, einmal den Frauen erklärt hat, was ihre Identität ist und was sie dafür unbedingt zu tragen haben. Die waren aber damals schon weiter und sind es heute erstrecht.

Sama Maani arbeitete als Psychiater und Psychoanalytiker, schreibt aber mittlerweile vorallem Romane und politische Essays. Zu hören ist er

Do. 12. 1. 23, um 19 Uhr

Günsterstalstraße 37

Hinterhof (1. OG)

Freiburg

Veranstalter: Initiative Sozialistisches Forum (ISF), Ca Ira Verlag

jk