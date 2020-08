Musik Spezial 02.08.2020 | Jazz frontal

Jazz? Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das nicht ist. Besser Grenzgänger suchen. Ali Soundsystem und Head-Moderator Fabian gehen in die Zwischenräume, suchen Jazz zwischen Pop und Sonstwas. Motto: Was uns überfordert, kommt in die Sendung.

Angefangen beim Spiritual Jazz der Endsechziger, der mit Musiker*innen wie Alice Coltrane, Pharoah Sanders und Sun Ra bereits Zeitgenoss*innen verärgerte über die wilde Jazz-Fusion Miles Davis bis hin zu aktuellen Jazz-Kombos zwischen Psych-Rock, Hip-Hop, Funk, Punk, Experimental- und "Welt"-Musik (Was?). Featuring: Tied & Tickled Trio, James Chance and the Contortions, Rusconi, The Quiet Temple, Flying Lotus, Shake Stew und Bohren & der Club of Gore (u.a.).