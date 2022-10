Musikalische Verkettungen

Wem ist das nicht schon mal aufgefallen?

Du hörst dir eine Platte an und stellst fest, dass du den Gitarrensound schon mal anders wo gehört hast. Hinten drauf liest du, dass ein Gastgitarrist auf einem Song mitgewirkt hat. 'Aha!' - Ja, so was kommt öfters vor.

In dieser Sendung stricken wir eine lückenlose, 2-stündige Verkettung dieser Ereignisse zusammen. Z.B. "A" spielte auch bei "B" mit, die vorher schon mal mit "C" gesungen hat u.s.w. - Dadurch wird es sehr abwechslungsreich.

Mit Jochen