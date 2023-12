Musikmagazin 04.12.23 Various Artists

Yo!

Die letzte Ausgabe von Kefian's Musikmagazin in 2023!

Das Hauptthema der heutigen Sendung ist die kürzlich erschienene Ep “A Lot, Not Too Much” von douniah via Melting Pot Music. Viel Spirit, Tiefe, und musikalische Reife gehen mit dieser Ep einher. Zwischen Soul, Poesie, Jazz und Neo R’n B hat Sie auf dieser Ep alles vereint - Ich liebe diese Ep!

HHV schreibt: Auf ihrem Debüt-Solo-Release "A Lot, Not Too Much" lädt douniah ihr Publikum auf ihre Reise der Selbstreflektion- und beobachtung ein - acht Songs geprägt von künstlerischer unemotionaler Integrität begleiten die Zuhörerschaft dabei durch ihre Geschichten. Die Exekutive Produktion der EP erfolgte unter Dhanya Langer, der neben einer Variation eigener Projekte, wie der Band Modha bereits Juju Rogers' 2019 erschienenes Album „40 Acres N Sum Mula“ produzierte. Virtuose Experimente am eigenen Sound und die mühsame Verarbeitung persönlicher Herausforderungen sind zwei zentrale Säulen, die das kreative Spannungsfeld dieses umfangreichen Projektes ausmachen. Die in Agadir geborene und in Hamburg aufgewachsene Ku¨nstlerin interpretiert ihre Prozesse eindrucksvoll auf Deutsch, Darija und Englisch. “A Lot, Not Too Much” ist ein Werk, das die Grundsätze der freien Poesie und Romantik mit neo-experimentellen Jazz-Tendenzenverbindet.Umarmt von einer Reihe feinfühlig raffinierter Riffs und nachhallenden Gesängen, verleiht die Stimme von douniah mit ihrer Leichtigkeit im Timbre ihren Erzählungen einen aufregenden musikalischen Kontrast.

Zudem mit dabei:

FloFilz und Bokoya (Yurika), Limido (Mosaik), Krey (Down to Earth), Sawibeatz (Railway Funk), Dabey (Seyu), Daysgetbetter (Furnitures), Jules Hiero (Isolated), Skiii & John da Lemon (Cosmic Corner), Livin Room & Donkeychote (Ping Pong), Child Noah (A New Breath), Classic der Dicke (Empire LP), Cut Spencer & Panorama (Das Tor in eine andere Welt)

Zudem könnt Ihr ein Vinyl Paket vom Label BesserSamstag gewinnen. Markiert in den Kommentaren auf meiner Instagram Seite (DJKefian) "BesserSamstag" und den Namen einer Freundin/eines Freundes, die/der meine Sendung hören sollte. Die Verlosung geht bis zum 11.12.23.

Enjoy!

Kefian