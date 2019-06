Musikmagazin 05.06.19 | Eine Büchse Buntes / Eine Schüssel Sounds

In dieser Sendung der Büchse Buntes im Musikmagazin geht es ganz um Samples und Presets, Konventionen und Voreinstellungen. DJs, Soundtüftler*innen und Künstler*innen stürzen sich für ihre Tracks auf Stimmfetzen, Songfragmente oder echte Field Recordings. Dabei stellt sich für sie immer die Frage, wie sich bereits aufgezeichnete Klänge, Geräusche und Sprache zusammenbringen lassen, damit ein eigenes Musikstück daraus wird. Welcher Umgang ist mit dem möglich, was schon halbfertig in Apparaten und Maschinen gespeichert ist? Um dem nachzugehen haben sich Jasmin und Fabian mit DJ shluchT und DJ puddle unterhalten. Für die Büchse Buntes haben die Musiker*innen ein spannendes Set vorbereitet, dazu gibt es frische Releases von Lungbutter (Noise-Rock), Flying Lotus (Electro), Dane Law (Ambient) und mehr! Am Mikrofon: Jasmin, Danny, Fabian.

Unsere nächste Sendung im Musikmagazin mit Matti und Fabian läuft am Mittwoch den 26. Juni, 17 Uhr.