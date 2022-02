Musikmagazin 09.02.22 | Eine Büchse Buntes mit Imaginary Softwoods, John M. Bennett, Teresa Winter...

Bitte keine Antworten. Wenn dann zumindest Antworten, die wir mit Fragen verwechseln können. Wir in der Büchse versuchen nichts aufzulösen. Geht ja auch gar nicht. Das zeigen schon die zuverlässig endlosen Klangflächen des Projekts Imaginary Softwoods des Musikers John Elliot. Oder die endlosen Inspirationen, die von der Sound Poetry John M. Bennetts klingen (A Flattened Face Fogs Through). Auch Musiker*innen ohne John haben wir im Programm: Teresa Winter - Drowning By Numbers / Martha Skye Murphy & Maxwell Sterling - Distance On Ground / Niagara – Parva Naturalia. Ihr hört: Ambient, Gesprochenes, Getanztes und Rock im Freifomat. Im Studio: Jasmin, Fabian. Musikalische Korrespondenz: Jan.

Die nächste Büchse Buntes hört ihr passgenau am 9. März, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.

Ein zweistündiges Spezial zu Endachziger Freakouts mit Fabian und Danny läuft am 13. Februar, 18 Uhr.

Passend zur Olympiade hört ihr bei Head ein Special zum Undergroundlabel Sub Jam aus Peking. Sendezeit: 18. Februar, 20 Uhr (Moderation: Fabian).